الدوري السعودي السابع عالمياً

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محمد عثمان - الرياض - الاحساء - عبدالله بن جمعة | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 20:02

أشار تقرير رسمي بثه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى صعود الدوري السعودي إلى المركز السابع من ناحية مصاريف وتكاليف انتقال اللاعبين الاجانب إلى الدوري السعودي كأكبر سابع دوري في العالم ينفق مبلغ وقدره 173.9 مليون دولار أميركي للعام 2018م بأرتفاع 444.5% عن الموسم الماضي 2017م ، ويعد الدوري السعودي ثاني دوريات دول آسيا في الإنفاق بعد الدوري الصيني الذي تصدر القائمة الاسيوية بمبلغ 192.4 مليون دولار أميركي والاول عربياً وخليجياً ، وقام موقع الاتحاد الدولي فيفا بنشر قائمة اكثر دوريات العالم انفاقاً على جلب اللاعبين اذ بلغ مجموع شراء اللاعبين في مختلف دوريات العالم لعام 2018م مبلغ 7.4 مليار دولار أميركي مرتفعاً عن الموسم الماضي بنسبة 10.3% ، بعدد 14.186 لاعباً من أصل 175 جنسية ، اذ تصدرت دوريات كلاً من الانجليزي والإسباني والايطالي والألماني والفرنسي القائمة من حيث الإنفاق على جلب اللاعبين اذ بلغ الاجمالي 5.14 بليون دولار أميركي بارتفاع 73.1% عن الموسم الماضي .



وعمدت الاندية

وعمدت الاندية السعودية الى جلب افضل وابرز اللاعبين من مختلف العالم لتدعيم صفوف فرقها في المنافسات المحلية والمشاركات الخارجية ، يذكر بان يحق للاندية السعودية في الفترة الحالية الى ضم 8 لاعبين اجانب حسب لائحة الاحتراف المحلية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد ان ترددت أنباء الى ان يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تقليص عدد الاجانب بعد دراسة الملف كاملاً وإعلانه بعد الانتهاء من دراسته من جميع الجوانب.

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