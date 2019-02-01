شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. الزمالك نبمر 1 .. والأهلي ينزف في حصاد يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكن شهر يناير سعيدًا على الأهلاوية مثلما كان لدى جماهير الغريم الأبيض على صعيد المنافسات الكروية المحلية منها والأفريقية.

وواصل الزمالك عروضه الكروية المميزة خلال شهر يناير ولم يكن للأهلي نفس النصيب من النجاحات في هذا الشهر البارد.

الأهلي خاض 6 مباريات على الصعيد المحلي والقاري خلال يناير، بينما خاض الزمالك خمسة لقاءات فقط، وجاءت النتائج كالتالي:

نتائج مباريات الأهلي في يناير



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نتائج مباريات الزمالك في يناير