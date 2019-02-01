أهم أخبار اليوم الخميس 31 / 1 / 2019

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جدة - عمرو شويل شهد اليوم الخميس 31 - 1 - 2019 العديد من الأخبار الهامة محليا وعالميا، أبرزها تقدم نادى بيراميدز بشكوى للإتحاد الأفريقى "كاف" ضد الجبلاية بسبب مؤجلات الدورى الممتاز. ويستعرض لكم "الخليج 365" أهم الأخبار والأحداث التى جرت اليوم: النني يتحمل تكاليف جراحة الصليبي لـ"حميدو" مهاجم كوم حمادة نيمار يعود إلى فرنسا بـ"عكازين" لاعب وسط برشلونة يدعم صفوف أرسنال تعثر انتقال أيمن حفني للإسماعيلي مفاجأة .. محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن الزمالك قبل غلق القيد بساعات انفراد الخليج 365.. كريم حافظ يزامل تريزيجيه خلال ساعات بالمستندات..بيراميدز يتقدم بشكوى لـ"كاف" بسبب مؤجلات الدورى الممتاز الأهلي يُقيد محمود وحيد في القائمة الأفريقية رسميًا شيكابالا مُستمر في الدوري اليوناني بعد فشل انتقاله للمصري رسميًا .. ربيعة يُكمل القائمة الأفريقية للأهلي فتوح الزمالك ينتقل لسموحة على سبيل الإعارة توديبو فى برشلونة رسميا.. ويرتدى قميص الأسطورة تشافى

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