شكرا لقرائتكم توديبو فى برشلونة رسميا.. ويرتدى قميص الأسطورة تشافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى برشلونة الإسبانى رسميا اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الفرنسى جان-كلير توديبو لمدة 4 أعوام ونصف مقبلة. وكشف الموقع الرسمى للبارسا أن قلب دفاع تولوز السابق صاحب الـ19 عاما، سيتم تقديمه تقديمة رسميا غداً الجمعة فى الكامب نو كلاعب جديد فى البلوجرانا. وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو"أن اللاعب لدية اتفاق مسبق مع النادى على ان يصل فى الصيف مجاناً مقابل عقد لخمسة مواسم لكن ناديه الحالى وضعة فى موقف صعب حيث كان يتدرب مع الشباب ورئيس النادى يطالبه بتجديد عقدة، وهو ما عجل بانضمامه للفريق الكتالونى. وسيرتدى توديبو القميص رقم 6 مع برشلونة وهو الرقم السابق للنجم التاريخى تشافى هيرنانديز.

الفرنسى توديبو

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