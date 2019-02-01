شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الأهلى والزمالك الكاملة فى البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتملت قائمة فريقا الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية، بعد أن استقر الجهاز الفني للشياطين الحمر على قيد كلا من محمود وحيد ورامى ربيعة، وكان الزمالك قد أضاف 4 لاعبين بالأمس وهم: خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو"، محمد عبد السلام، ومحمد حسن. وبذلك تكون قائمة الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي: راسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي. خط الدفاع: سعد سمير – أيمن أشرف – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود وحيد - ساليف كوليبالي (رحل للشرطة العراقى) خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد - وليد سليمان – اسلام محارب – ناصر ماهر– محمد شريف – أحمد حمودي– كريم وليد "نيدفيد" – حسين الشحات – رمضان صبحي – حمدي فتحي - ميدو جابر (رحل لمصر المقاصة). خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – صلاح محسن – جونيور أجايي وجاءت قائمة الزمالك فى الكونفدرالية كاملة كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح. الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد السلام الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وسط الهجوم: محمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وفي الهجوم: عمر السعيد وكابونجو كاسونجو (رحل للوحدة السعودى) وحميد أحداد وخالد بو طيب

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأهلى والزمالك الكاملة فى البطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.