شكرا لقرائتكم جيسوس يقترب من تدريب روما الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية عن دخول المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، دائرة اهتمام روما الإيطالي، بعد إقالته يوم الخميس من تدريب الفريق الأول لنادي الهلال السعودي.

وأعلنت إدارة الهلال إقالة المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس، بعد 6 أشهر من استلامه تدريب الفريق الذي يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش بعد استقالته من تدريب العين الإماراتي.

وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، يوم الخميس: عين روما على المدرب البرتغالي جيسوس، لاسيما وأن الفريق الإيطالي يفكر في إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وتعرض روما لهزيمة قاسية أمام فيورنتينا بسبعة أهداف مقابل هدف، خرج على إثرها من ربع نهائي كأس إيطاليا، يوم الأربعاء.

وذكر موقع "ميركاتو 365" الإيطالي أن المدرب صاحب الـ "64 عاما" يحظى باهتمام إدارة روما، بعد ما حققه من نجاحات سابقة، مضيفا: يراقب روما المدرب باولو سوزا، لكن إقالة جيسوس وجهت الأنظار صوبه.

وأوضحت صحيفة " استاديو ديبورتيفو" الإسبانية أن رامون رودريغيز مونشي، المدير الرياضي لنادي روما، يفكر بالفعل في التعاقد مع جورجي جيسوس. بينما أعلن موقع "بانكادا" الناطق بالبرتغالية أن جيسوس تلقى عرضا من روما وحديثا رسميا من إدارة النادي الإيطالي. وقال موقع " نوفانتيسيمو" الإيطالي: جيسوس سيخلف دي فرانشيسكو، ويعتبر الأسم المقرب من إدارة روما لتولي زمام أمور الفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقدت إدارة الهلال في الصيف الماضي مع المدرب البرتغالي، الذي اشتهر بتدريب قطبي العاصمة لشبونة، سبورتينغ وبنفيكا خلال الأعوام الماضية، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

واستطاع جيسوس تحقيق لقب السوبرعلى كأس الهيئة العامة للرياضة في مباراته الأولى مع "الأزرق" على حساب اتحاد جدة، كما بلغ ربع نهائي كأس الملك، وذات الدور في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ويتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر.

ودرب جورجي جيسوس الهلال في 23 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، فاز في 18 منها، وتعادل 4 مرات مقابل خسارة وحيدة كانت في ديسمبر الماضي أمام الحزم.