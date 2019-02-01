شكرا لقرائتكم جيوفينكو: تمنيت الاستمرار في تورونتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو إنه لم يعد يفي بالغرض في تورونتو المشارك في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم بعد انتقاله إلى الهلال السعودي.

والتحق اللاعب البالغ عمره 32 عاما بفريق تورونتو قادما من يوفنتوس في 2015، وأحرز 83 هدفا في 142 مباراة مع النادي وحصد سلسلة من الألقاب الفردية، واختير جيوفينكو ثلاث مرات ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأميركي في الفترة بين 2015 و2017 وانضم لفريق كل النجوم أربع مرات بين 2015 و2018.

وشكر جيوفينكو الفريق الكندي في بيان تحدث بلغة مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب اللاعب الإيطالي: كما كنت أقول باستمرار كنت أتمنى تمديد عقدي وإنهاء مسيرتي باللعب في هذه المدينة التي كنت أشعر فيها كأني في بيتي، على مدار عامين كنت أطلب تمديد تعاقدي ورغم ذلك كانت الإدارة ترفض. مؤخرا وبعد رفض تفعيل بند البقاء حتى 2020 تلقيت عرضا لا يمكن قبوله.

وتابع: وبعد ذلك يقول البعض إني رحلت بحثا عن عرض أكبر لكن هذا، ليس ما حدث، بعدما ساهمت في تطوير تورونتو وتحسين سمعته في البلاد وفي الخارج يبدو أني لم أعد أفي بالغرض. كنت سأقبل بمبلغ أقل للبقاء في تورونتو.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014، ويأتي انتقاله بعد ساعات من انفصال متصدر الدوري السعودي عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش.