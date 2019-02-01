شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مكالمة الخطيب تنهى انتقال ناشئ طنطا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتقل ناشئ طنطا مواليد 2003 محمد سمير لفريق الأهلى عن طريق البيع النهائى بخلاف استحقاق طنطا لمبلغ مالى فى حالة قيد أو لعب الناشئ بصفوف الفريق الاول بالنادى الاهلى ونسبة 20‎%‎ من قيمة بيع او إعارة اللاعب لاى نادى داخل او خارج مصر طوال فترات تعاقده مع النادى الاهلى .

جدير بالذكر انه بدأت المداولات لانتقال اللاعب من اكثر من خمسة اشهر ثم انقطعت فترة وانتهت اليوم بمكالمة تليفونية بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى بفايز عريبى رئيس نادى طنطا تم فيها الاتفاق على كل الامور المادية والتعاقدية .

والتقى رئيس طنطا مع اللاعب وأسرته وقال له أنه لبى طلب اللاعب ووالده ووالدته ولم يقف فى طريق نجوميته مطالبا اياه أن يضع النجم محمد صلاح بصفاته الحسنة أمامه .