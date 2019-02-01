شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى الجديد لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة بتروجت، الجهاز المعاون لمحمد عودة لقيادة الفريق خلفا لمؤمن سليمان. ويتكون الجهاز المعاون، من أحمد سعيد وطلعت محرم كمدربين مع استمرار محمد يونس مدربا لحراس المرمى . ومن المقرر أن يقود محمد عودة تدريبات الفريق غدا وحتى لنهاية الموسم، ويذكر أن بتروجت يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 15نقطة .

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الجهاز الفنى الجديد لبتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.