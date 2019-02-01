شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف سوبر كورة .. الزمالك نمبر1 .. والأهلي ينزف في حصاد يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن شهر يناير، سعيدًا على الأهلاوية مثلما كان لدى جماهير الغريم الأبيض على صعيد المنافسات الكروية المحلية منها والأفريقية.

وواصل الزمالك عروضه الكروية المميزة خلال شهر يناير ولم يكن للأهلي نفس النصيب من النجاحات في هذا الشهر البارد.

الأهلي خاض 6 مباريات على الصعيد المحلي والقاري خلال يناير، بينما خاض الزمالك خمسة لقاءات فقط.

للتعرف على نتائج الأهلي والزمالك خلال شهر يناير من الرابط التالي: