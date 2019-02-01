شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 31/1/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني السبت فى ثالث مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

الأهلى يُقرر تعديل عقود 5 لاعبين خوفاً من "فتنة" صفقات الشتاء

قررت إدارة النادي الأهلي تعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية بسبب حديث البعض في الفريق عن الفارق الشاسع في قيمة العقود داخل الفريق لاسيما بعد إبرام عدة صفقات قوية ومُكلّفة في يناير الجاري أبرزها حسين الشحات القادم من العين الإماراتي مقابل 5 مليون دولار حيث يتقاضي اللاعب ما يقرب من 12 مليون جنيه سنوياً في الاهلي ورمضان صبحي العائد للأهلي على سبيل الإعارة من هدرسيليفد الانجليزي مقابل 800 ألأف دولار ويتقاضى هو الأخر ما يقرب من 4 ملايين جنيه في ستة مواسم ، بخلاف المبالغ المالية التى يتقاضاها اللاعبين الآخرين المُنضمين للقلعة الحمراء في يناير الجاري أمثال حمدي فتحي وحمد محمود وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وجيرالدو .

الأهلي يقيد رامي ربيعة ومحمود وحيد بالقائمة الأفريقية

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، اتم قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.

محمد محمود يظهر فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا

ظهر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مقر النادى الأهلي بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا وخضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

وحرص محمود على متابعة مران فريقه المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادس بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيبما التنزانى.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بحرارة وقاموا بالاطمئنان عليه بعد جراحة الرباط الصليبي.

صلاح محسن يغيب عن تدريب الأهلي الجماعى.. ومران منفرد لـ4 لاعبين

أدى صلاح محسن، لاعب الأهلي، تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش صباح اليوم استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى التى تقام السبت المقبل ببرج العرب، فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقام صلاح محسن بالجرى المنفرد حول الملعب ضمن البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للمشاركة فى المباريات الرسمية.

الكاحل يهدد مشاركة سعد سمير مع الأهلى أمام سيمبا التنزاني

يخضع سعد سمير، مدافع الأهلي لفحص طبي غدا الجمعة لحسم موقفه من لقاء سيمبا التنزاني بعد إصابته في كاحل القدم.

وتعرض سعد سمير للإصابة في كاحل القدم، حيث يترقب الجهازان الفني و الطبي تحسن حالة اللاعب خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سيمبا التنزاني.

سوبر كورة.. الأهلى يعاقب عاشور والشناوى ماليا.. اعرف السبب

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى توقيع غرامة مالية على الثنائى حسام عاشور لاعب الوسط ومحمد الشناوى حارس المرمى، وتم إخطار اللاعبين بالعقوبة بشكل رسمى.