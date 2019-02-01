شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى : من حق بيراميدز الشكوي .. والأهلى ليس طرفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى المستشار التعاقدات بالنادى الاهلى أنه من حق نادى بيراميدز التقدم بشكوى الى الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب عدم إنتهاء مبارايات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز .

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أن الفريق الأحمر ليس طرف بالشكوى التى تقدم بها فريق بيراميدز الى الاتحاد الافريقى "كاف" .

وأعرب عدلى القيعى عن اندهاشه من الزج باسم النادى الاهلى في جميع النزاعات التى تجرى بين فريق بيراميدز والاتحاد المصرى لكرة القدم والحديث عن المجاملة بترتيب مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدورى الممتاز .