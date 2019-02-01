شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يعلن فشل صفقة انتقال أونش للفيصلي الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الإنتاج الحربي استمرار لاعبه محمد ماجد أونش بعد فشل صفقة انضمامه للفيصلي الأردني خلال الساعات القليلة الماضية وكان أونش قد سافر للأردن للخضوع للاختبارات الطبية فى صفوف الفيصلى الأردنى، ورحب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار برحيل اللاعب قبل ان تفشل الصفقة بسبب بعض الخلافات بين الطرفين. قضى أونش الستة أشهر الماضية فى صفوف الإنتاج الحربى، وشارك فى 8 مباريات ولَم يسجل أهدافاً. كما وافق نادي الإنتاج الحربي علي انتقال مهاجمه النيجيري وليام اكوركيت لصفوف القوات الجوية العراقية قبل اغلاق باب القيد الشتوي.

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