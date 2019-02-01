شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع السبت لمناقشة تعديل اللائحة وأزمات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اجتماع السبت المقبل لمناقشة تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسي. وحدد اتحاد الكرة يوم 23 فبراير موعداً لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي. كما يناقش اتحاد الكرة مناقشة الأزمات الأخيرة بالدوري.

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