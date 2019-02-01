شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يعلن دعم الجهاز الفنى للاتحاد وإغلاق الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ، مساندة الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة حلمى طولان وجهازه المعاون خلال المباريات المقبلة من بطولة الدورى الممتاز والبطولة العربية.

أضاف محمد مصيلحى خلال تصريحات صحفية لـ" الخليج 365 " أنه لا يلتفت الى الشائعات التى تدور حول مصير حلمى طولان المدير الفنى للفريق السكندرى وأنه لا يتعامل بالقطعة وأن لدينا مهمة قوية لابد من أنجازها بشكل قوى ولديه الثقة الكاملة لديهم .

وأوضح رئيس الاتحاد السكندرى أن هناك 4 مباريات خلال شهر فبراير المقبل بدايه من لقاء المصرى البورسعيدى 4 فبراير القادم مرورا بلقاء وادى دجلة 10 فبراير ببطولة الدورى الممتاز وختاما بلقائى الهلال السعودى يومى 16 فى الرياض و 25 باستاد برج العرب بالبطولة العربية.

وأشار محمد مصيلحى أنه تم التدعيم بشكل جيد للغاية خلال الانتقالات الشتوية ويعتبر هذا الموسم هو الافضل على مدار تدعيمات الاتحاد السكندرى من حيث التعاقد مع لاعبين مميزين وكذلك عدم وجود مشاكل وأزمات مع اللاعبين وإعاره جميع اللاعبين الذين ليس لدينا رغبه فى الاستمرار معهم.

ووجه مصيلحى كلمه لجمهور الاتحاد الوفى بضرورة مسانده الجهاز واللاعبين خلال المرحله المقبلة .