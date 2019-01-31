بالفيديو.. ريال مدريد يتقدم على جيرونا بثنائية كريم بنزيمة في كأس إسبانيا

كتب أحمد البادي تقدم ريال مدريد على نظيره جيرونا بهدف في الشوط الأول، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد مونتيليفي، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. إسبانيا. سجل كريم بنزيمة هدفي ريال مدريد في الدقائق 27 و43. بدء اللقاء باستحواذ واضح لريال مدريد على مجريات اللعب، استطاع أن يترجم تلك السيطرة بهدفين سجلهما كريم بنزيمة بشكل رائع، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة. الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهي بفوز ريال مدريد على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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