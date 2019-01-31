رسميًا.. محمد عودة مديرًا فنيًا لبتروجت

كتب - أحمد البادى

أعلن نادي بتروجيت، مساء اليوم، تعيينه محمد عودة مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول، خلفًا لمؤمن سليمان.

وكان مؤمن سليمان المدير الفني السابق لبتروجيت قدم استقالته عقب خسارة الفريق

أمام المصري في الدوري، وتذيل الفريق لترتيب جول الدوري الممتاز حتى الآن.

واتفق مسئولو بتروجيت على تعيين محمد عودة لتولي

القيادة الفنية لبتروجت ويعاونه أحمد سعيد طلعت محرم، فيما يواصل محمد يونس عمله كمدرب لحراس المرمي للفريق حيث أنه كان ضمن الجهاز الفني السابق.

الجدير بالذكر أن بتروجت يتذيل ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.