كراوتش يعود مجددا الى الدوري الانجليزي من بوابة بيرنلي

بيتر كراوتش بوابة الوفد - سامح سعيد أعلن نادي ستوك سيتي الانجليزي ان مهاجمه الدولي السابق بيتر كراوتش قد انتقل الى صفوف نادي بيرنلي فيما أنتقل المهاجم الويلزي سام فوكس الى ستوك سيتي من صفوف بيرنلي . وكان بيتر كراوتش الذي لعب لستة اندية أنجليزية في الدوري الانجليزي الممتاز منها في الدوري الانجليزي الممتاز منها ليفربول وتوتنهام سجل فيها 108 هدف في الدوري الأنجليزي الممتاز قد هبط مع فريق ستوك سيتي الى دوري الدرجة الاولى لكنه لميشارك في اي مباراة من سبتمبر الماضي وانضم الى بيرنلي حتى نهاية الموسم . اما سام فوكس والذي لم ينجح في تأمين مكانة اساسية في تشكيلة بيرنلي هذا الموسم ونجح على مدار سبع سنوات في الصعود مع بيرنلي مرتين للدوري الانجليزي الممتاز مسجلا 62 هدفا في 258 مباراة .

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