مصدر في الإسماعيلي يكشف سر تعثر المفاوضات مع محمد إبراهيم

كتب - نورهان فضل:

توقفت مفاوضات النادي الإسماعيلي من أجل ضم اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء ذلك بناء على رفض اللاعب تجديد عقده مع الأبيض قبل

خروجه معارًا إلى الإسماعيلي وهو ما أوقف الصفقة في الوقت الحالي .

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على عرض الإسماعيلي

وكما وافق محمد إبراهيم، ولكن الصفقة جُمدت بسبب طلب الزمالك من اللاعب التجديد لمدة سنة جديدة قبل أن يخرج معارا لـ الإسماعيلي ولكنه رفض التوقيع .

وشارك محمد إبراهيم مع الزمالك في 14 مباراة هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين.