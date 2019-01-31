الإنتاج الحربي يدعم صفوفه بـ7 لاعبين في الانتقالات الشتوية

فريق الإنتاج الحربي (أرشيفية) كتب- صبري حافظ: تعاقد نادي الإنتاج الحربي مع أحمد مجدي لاعب الاتحاد السكندري لمدة ثلاث سنوات ،كما نجح النادي في استعارة لاعب بيراميدز الفلسطينى حامد حمدان مواليد 2000 لمدة ستة شهور. مواليد 2000 لمدة ستة شهور. كان النادى قد ضم أيضا على سبيل الإعارة لاعب المقاولون إيهاب سمرة لمدة ستة شهور أيضا. يذكر أن النادى العسكري نجح في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالسباعي أحمد رؤوف وعلاء سلامة وحمادة ناصر ومحمود عبد النبي وأحمد مجدي بجانب حامد حمدان وإيهاب سمرة.

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