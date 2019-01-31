برشلونة يختتم ميركاتو الشتاء بالصخرة الفرنسية

أعلن برشلونة عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، قادمًا من تولوز الفرنسي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2023، وذلك في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.



وقال الموقع الرسمي لبرشلونة إن الاتفاقية الجديدة بين النادي وتولوز تضمنت أن ينضم اللاعب بشكل فوري إلى البارسا، كما أنه سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم ونصف.



وكان برشلونة حصل في وقت سابق على توقيع اللاعب، لينضم إلى البارسا في الصيف المقبل.



وسيرتدي توديبو رقم 6 مع الفريق، والذي كان يحمله دينيس سواريز الذي رحل إلى آرسنال، وارتداه سابقًا الأسطورة تشافي هيرنانديز.

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