رياضة | ثلاث ميداليات ذهبية للأهلي في بطولة أيندهوڤن الدولية للغطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث ميداليات ذهبية للأهلي في بطولة أيندهوڤن الدولية للغطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق لاعبي النادي الأهلي للغطس ثلاثة ميداليات ذهبية، وذلك في منافسات اليوم الأول لبطولة أيندهوڤن الدولية للغطس. وسجل لاعبي الغطس بالنادي الأهلي رقما غير مسبوق في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولة الدولية للغطس. وحصل ياسين عادل علي ذهبية ١٠٠ متر، وحصل زياد يسري علي ذهبية الفردي ١٠ متر ، وحصل كل من زياد يسري وبلال الهادي علي ذهبية الزوجي. ويرأس بعثة فرق الغطس ببطولة ايندهوفن الدولية، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ويرافقه محمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وطارق الصغير مدير جهاز الغطس. والجهاز الفني بقيادة طارق جمعة وأسامة خلف وأحمد عبد الآخر.

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