رياضة | عاجل.. برشلونة يضم صفقة نارية في آخر لحظات الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يضم صفقة نارية في آخر لحظات الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال برشلونة في بيانه الرسمي: توصل نادي برشلونة لاتفاق لضم المدافع الفرنسي توديبو قادماً من فريق تولوز وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 بالاضافة لعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف حتى نهاية موسم 2022/2023.
واتفق برشلونة في بداية الأمر على التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل، إلا أن النادي غير رأيه في التعاقد مع اللاعب ليضمه في الشتاء.
وكان برشلونة قد أعلن منذ قليل أيضاً التعاقد مع الظهير البرازيلي إيمرسون إلا أنه قام بإعارته لنادي ريال بيتيس لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة لينضم للفريق في الصيف المقبل.
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