رياضة | أونش مستمر مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونش مستمر مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو الإنتاج الحربي بقاء محمد ماجد أونش ضمن صفوقه بعد فشل صفقة انضمامه للفيصلي الأردني خلال الساعات القليلة الماضية. وكان أونش قد سافر للأردن للخضوع للاختبارات الطبية فى صفوف الفيصلى الأردني، ورحب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار برحيل اللاعب قبل ان تفشل الصفقة بسبب بعض الخلافات بين الطرفين. وقضى أونش الستة أشهر الماضية فى صفوف الإنتاج الحربي، وشارك فى 8 مباريات ولَم يسجل أهدافاً.

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