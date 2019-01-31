رياضة | رسميا.. محمد عودة مديرا فنيا لبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. محمد عودة مديرا فنيا لبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بتروجت تعاقده رسميا مع محمد عودة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم. وسيخلف عودة طارق المستقيل مؤمن سليمان، والذي تقدم باستقالته عقب الخسارة الأخيرة أمام المصري بهدف نظيف. وسيعاون عودة كلا من أحمد سعيد في منصب المدرب العام، وطلعت محرم مدربا، ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى. علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم اختيار الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي له ضمن القائمة الإفريقية للفريق الأحمر. وكتب صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏ننافس فى أكثر من ٣ بطولات

‏الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة". ‏وأضاف "كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الافريقية،سنقاتل حتى نهاية الموسم.. #افريقيا_يا_اهلى‬⁩". وأتم "قرار لن يؤثر على مدى الجدية فى الالتزام و مواصلة العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله". وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي قد قام باختيار رامي ربيعة ومحمود وحيد لغشل المقعدين الشاغرين في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.

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