رياضة | ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقة نارية في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقة نارية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يريد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع سارابيا لاعب نادي إشبيلية، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في شهر أغسطس القادم.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إن سولاري معجب بأدء سارابيا مع إشبيلية هذا الموسم، خاصة بعد المستوى الكبير الذي يقدمه الفريق الأندلسي.
وودع نادي إشبيلية بطولة كأس ملك إسبانيا امس، بعد الخسارة ضد برشلونة بنتيجة 6-1 على ملعب الكامب نو، وكان قد فاز في الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين.
ويحتل الفريق الأندلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 36 نقطة.
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