رياضة | حارس ريال مدريد يواجه شهر تقرير المصير

كشفت اقرير صحفية إسبانية، أن حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، يواجه الشهر الذي يقرر فيه مستقبله القادم.

ومنذ وصول سولاري، أخذ الكوستاريكي دوراً ثانوياً: فالأرجنتيني يمنحه فرصته فقط في كأس الملك. لذلك، كل مباراة في الكأس هي مباراة نهائية بالنسبة له.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فيمكن أن يعود كيلور، الذي تم إسترداده بالفعل للفريق، قبل مباراة جيرونا في كأس ملك إسبانيا.

وضع كيلور معقد، على الرغم من تجديده مؤخراً لعقده مع ريال مدريد حتى عام 2021، إلا أنه ينوي ترك النادي الأبيض عندما ينتهي الموسم، ومدريد يتفهم موقفه، لأنه يفهم أن كيلور لا يريد أن يكون بديلاً ثابتاً بعد أن كان حارس أساسي ثابت في المواسم الثلاثة السابقة (فاز بثلاثة أبطال أوروبا).

ولذلك، فإنه هذه المباريات ستكون حاسمة لكيلور، حيث يدرك حارس المرمى أنه إذا فاز بكأس الملك مع أداء جيد، فسيكون من السهل بكثير للعثور على الفرق المستعدة للمنافسة في الصيف المقبل.

نية كيلور، كما أعلن في 8 ديسمبر، هي البحث عن مخرج للدوري الإنجليزي في الصيف المقبل. في الواقع، حارس المرمى لا يغلق الباب أمام أي دوري، لكن الخيار الأكثر جاذبية هي تجربة حظه في إنجلترا.

في الواقع، كان بالفعل على بعد خطوة واحدة من اللعب هناك، في اليونايتد، الصيف الذي فشلت فيه صفقة دي خيا (في عام 2015). للحصول على عروض جذابة من إنكلترا، يعرف كيلور أنه من الضروري أن يلعب دوراً جيداً في الكأس.