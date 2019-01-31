رياضة | ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع صفقتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع صفقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إٍسبانية إن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات ثنائي فريق ريال مايوركا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بابلو رومان وتشافي سينتس، سوف ينضمان إلى صفوف النادي الملكي، في الصيف المقبل.

وذكرت ماركا أن النادي الملكي يسعى لمواصلة إتباع سياسته في التعاقدات، بضم لاعبين صغار السن، وأن الثنائي يريد الانتقال للميرنجي.

وأنهت الصحيفة الإسبانية أن صفقة انتقال الثنائي لريال مدريد، سوف تتكلف حوالي مليون يورو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.