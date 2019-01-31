رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 31 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 31 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة وأهمها رقم ميسي الجديد، ورد نيمار على عودته، وغضب ألبا... وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

"ميسي يسجل رقم قياسي جديد مع برشلونة"

اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره إشبيلية بنصف دستة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة بشكل رسمي للدور نصف النهائي بمجموع مبارياتي الذهاب والعودة 6-3 بعدما خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة لا يزال يواصل مسلسل تسجيل الأرقام مع البرسا بعدما سجل هدف جديد.

واشار الموقع، إلي أن ميسي شارك في 23 مباراة من أصل 26 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل 26 هدف وصنع 14 آخرين أكثر من أي لاعب آخر في الليجا هذا الموسم.

"نيمار يرد على أنباء عودته للكامب نو بطريقة مجنونة"

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة غضب شديدة صباح اليوم عند وصوله مطار برشلونة.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" إن أحد الصحفيين سأل نيمار عن إمكانية ارتدائه لقميص برشلونة مجددًا في المستقبل، لينفجر اللاعب غضبًا تجاه هذا الصحفي، ويطالبه بالابتعاد عنه، وقال له: "لا تلمسني".

كان نيمار تعرض لإصابة في الكاحل أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي مطلع الأسبوع الجاري، ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة مجددًا، بعد انتقاله منه إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قدر ثمنها بمبلغ 222 مليون يورو.

"كوتينيو يتحدث عن مستقبله مع برشلونة"

أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن مستقبله مع الفريق الكتالوني غير معروف حتي الآن، في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع البلوجرانا.

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية :" مستقبلي غير معروف، لكن كل ما أعرفه هو العمل مع برشلونة وتقديم أفضل شيء لدي مع الفريق".

وأضاف :" أريد مساعدة فريقي في كل الأوقات، وذلك الجماهير الذين هم وراء الفريق في كل مكان".

وأتم نجم الفريق الكتالوني تصريحاته قائلًا :" في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد، لكنني أعمل على مساعدة الفريق والاستفادة من الفرص التي تُتيج لي".

"برشلونة يضم موهبة برازيلية بالشتاء"

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، منذ قليل ، توصله لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو البرازيلي ، للحصول على توقيع لاعبه إيميرسون أباريسيدو بداية من الموسم المقبل.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية قائلًا: توصل برشلونة لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو لنقل إيميرسون أباريسيدو إلى النادي الكتالوني في 1 يوليو 2019.

وأوضح البيان أن رسوم نقل البرازيلي إيميرسون إلى برشلونة ستكون مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد على مدى 5 سنوات قادمة حتى موسم 2023-2024.

إيميرسون وُلد في ساوباولو 14/1/1999 ، يلعب حالياً لمنتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية لتحت 20 عامًا.

في بلده ، تم تشبيهه بنجم البارسا السابق داني ألفيش ، كونه الظهير الأيمن النموذجي الذي يحب الهجوم للأمام دائمًا، فهو يتسبب في إرباك دفاعات الخصوم دائمًا ، كما إنه قادر أيضًا على تقديم تمريرات دقيقة إلى زملائه المهاجمين.

أنه سريع على حد سواء بكرة وبدون كرة ، ولديه كل الخصائص ليصبح واحدًا من أهم اللاعبين في مركزه بالمستقبل.

"ألبا يبدي غضبه بسبب أحاديث التجديد لبرشلونة"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم فريق برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، يشعر بالغضب، خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ألبا عبّر عن انزعاجه من شائعات تجديد عقده وعن حديث بارتوميو الدائم عن رغبة النادي لتجديد عقد اللاعب لـ 5 سنوات دون قيامه بأي تحرك حقيقي في الموضوع.

ومن الجدير بالذكر أن كلا الطرفين اتفق على الإجتماع خلال شهر فبراير المق من أجل التفاوض على شروط و تفاصيل العقد الجديد.