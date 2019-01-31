رياضة | ريال مدريد يسعى لإعارة نجمه الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لإعارة نجمه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الاسباني يرغب في إعارة نجمه الشاب إبراهيم دياز، بعد أن خاض 24 دقيقة فقط من اللعب.

وشارك دياز صاحب الـ 19 عام فقط في 3 مباريات فقط رفقة الملكي، ولذلك يريد النادي الملكي إخراجه من أجل إكتساب المزيد من الخبرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" الانجليزية، فقد شارك دياز في مباريتان في الكاس و1 في الدوري الاسباني مع ذلك، لم يكن دياز جزءًا من فريق سانتياجو سولاري في المباراتين السابقتين.

وفي السياق ذاته قالت "ماركا" أن النادي المدريدي يرغب في إعارة الشاب على الرغم من اللعب لمدة 24 دقيقة فقط، إلا أن سولاري يشعر بأنه لا توجد مساحة كافية له في الفريق.