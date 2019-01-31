رياضة | الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبي فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مران بدنى شاق اليوم ، ضمن برنامج الفريق التحضيرى لملاقاة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب لحساب الأسبوع الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

المران بدأ باجتماع عقده المدير الفنى مع اللاعبين ، قبل أن يشمل على تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف البرازيلى كارلوس هينريكى مخطط الأحمال.

كما تخلل المران تدريبات الجرى وفق توقيتات محددة آخرى من شأنها الارتقاء بالجانب البدنى للاعبين.

وحرص على أبوجريشة المستشار الرياضى للنادى على متابعة المران الذى اختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين.

وانتظم إبراهيم عبدالخالق لاعب الوسط فى مران الفريق بعد قطع إعارته من نادى حرس الحدود.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب باللاعب قبيل انطلاق المران وسط أجواء مثالية.

وكان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مع الفريق العسكرى من أجل استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية لحاجة الفريق لخبراته الكبيرة بجانب قدراته الفنية المميزة.

وشارك لاعب الزمالك وسموحة الأسبق فى المران حيث قدم أداء مميز نال به إشادة الجهاز الفنى.