شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. برشلونة يحسم صفقة نارية في نهاية الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق لحسم آخر صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع تولوز الفرنسي.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق عن ضم توديبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه الفرنسين لكن المعاملة السيئة التي يتلقاها المدافع الفرنسي من ناديه تولوز دفع برشلونة إلى الدخول في مفاوضات مع النادي من أجل التعجيل بالصفقة في يناير الحالي.

وأعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع تولوز من أجل التعاقد مع توديبو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدلا من الانتقال بشكل مجاني بعد نهاية الموسم.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي: توصل نادي برشلونة لاتفاق لضم المدافع الفرنسي توديبو قادماً من فريق تولوز وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 بالاضافة لعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف حتى نهاية موسم 2022/2023.