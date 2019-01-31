شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الأهلي المصري.. إنبي يتعاقد مع نجم سيمبا والان مع التفاصيل
الخليج 365- نجح نادي إنبي في التعاقد مع التنزاني يحيى شيزا كيتشويا، مهاجم سيمبا التنزاني، قبل إغلاق باب القيد الشتوي، مساء اليوم الخميس.
وانضم مهاجم سيمبا للفريق البترولي، ليرحل عن ناديه قبل لقاء الأهلي المصري، بعد غد السبت، في الجولة 3 لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويلعب شيزا مع إنبي، حال وصول بطاقته الدولية، ضد الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري المصري.
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