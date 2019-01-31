شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بيتر كراوتش ينتقل إلى بيرنلي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعاقد نادي بيرنلي الإنجليزي مع المهاجم المخضرم بيتر كراوتش من نادي ستوك سيتي الذي يشارك في دوري الدرجة الأولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكر موقع النادي الرسمي، أن الإدارة نجحت في التعاقد مع كرواتش على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم بعقد قصير المدي ليعود اللاعب من جديد للبريميرليج.

واشار الموقع ، إلي أن كرواتش البالغ من العمر 38 عاما سيرتدي القميص رقم 15 مع بيرنلي بعدما حسم النادي الصفقة مع ستوك سيتي.

ولعب بيتر كرواتش من قبل مع كلا من أستون فيلا ، ساوثامبتون ، ليفربول ، بورتسموث ، توتنهام هوتسبر وستوك سيتي.