شكرا لقرائتكم خبر عن لورينتي : تعويض هاري كين مستحيل والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365_أكد المهاجم الإسباني المخضرم فرناندو لورينتي، صعوبة تعويض المهاجم الإنجليزي هاري كين.

وعلق لورينتي علي قلة مشاركاته مع الديوك اللندنية قائلا " من الصعب أن تكون بديلا لأفضل مهاجم في العالم، لكن الشئ الأصعب أن تكون جاهزا لكن لا تحصل علي فرصة للعب".

واختتم عن مدربه الأرجنتيني ماورويسيو بوتيشتينو شاكرا إياه: "أنه يعطيني الثقة، وأعتقد أنني احتاج هذا، أنا أثق في نفسي وأقدم أفضل ما لدي".

وسبق للورينتي أن لعب لأندية أتلتيك بلباو ويوفنتوس وإشبيلية وسوانزي سيتي، وكان قريبًا من مغاردة فريقه في الشتاء الجاري إلا أن إصابة كين، جعلت بوتشيتنو يتمسك ببقائه.

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