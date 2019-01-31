شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع تشيلسي يرفض الانتقال ليوفنتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365_ رفض المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، العديد من العروض لمغادرة ستامفورد بريدج خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وأبرز هذه العروض كان العرض المقدم من يوفنتوس الإيطالي مطلع يناير الحالي. وقد رفض أيضا فكرة الإنتقال لفريق الإمارة الفرنسية"موناكو"، بخلاف رفضه الإنتقال لفولهام رغبة منه في إثبات أنه يستحق مكانه أساسية في تشكيلة الإيطالي ماوريسيو ساري. وقد ذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن تشيلسي الإنجليزي، قد كان توصل بالفعل لإتفاق مع فولهام بشأن انتقال المدافع البالغ 33 عاما، لكن كاهيل لم يتوصل مع فولهام لإتفاق حول الراتب. جدير بالذكر أن عقد كاهيل ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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