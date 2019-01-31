زاباتا الناضج متأخراً يتخطى رونالدو

لم يكن دوفان زاباتا ضمن تشكيلة كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، ولم تصاحب صفقة انتقاله من سامبدوريا إلى أتالانتا في الصيف ضجة كبيرة.

ولكن بعد 6 أشهر يعيش زاباتا أزهى فترات مسيرته حتى أنه تخطى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في عدد الأهداف وساعد أتالانتا في الارتقاء بجدول دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وهز زاباتا الشباك في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات ليحرز 17 هدفاً في هذه الفترة تتضمن هدفين في شباك يوفنتوس أمس الأربعاء، ليطيح بفريق رونالدو من كأس إيطاليا كما ألحق به أول هزيمة محلية هذا الموسم.

وقال زاباتا لمحطة راي بعد الفوز 3-0 على يوفنتوس: “أنا في فريق يساعدني في تسجيل الأهداف وأسعى لأن أكون جاهزاً لاغتنام معظم الفرص”.

وقضت الهزيمة على أحلام يوفنتوس في تحقيق ثنائية الدوري والكأس المحلية للمرة الخامسة على التوالي وهذا يعني أن فريقاً من خارج تورينو سيحصد لقب الكأس لأول مرة منذ 2014 حين توج نابولي باللقب.

وسيواصل يوفنتوس، متصدر الدوري بفارق 11 نقطة، مسيرته نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي عندما يستضيف بارما بعد غد السبت.

وسيلعب أتالانتا ضد ضيفه كالياري يوم الإثنين، في إطار سعيه لحجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق، المنتمي لمدينة بيرغامو والذي يفوق التوقعات منذ تولى المدرب جيان بييرو غاسبريني قيادته، المركز السابع برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز دوري الأبطال.

ويلعب زاباتا، المهاجم قوي البنية وصاحب سرعة فائقة، مع رابع فريق له في الدوري الإيطالي وفي سادس مواسمه بالبطولة بعد أن كان لاعباً متواضعاً.

وبعد انتقاله إلى نابولي من إستوديانتس في 2013 سجل اللاعب البالغ عمره 27 عاماً خمسة أهداف في أول مواسمه في إيطاليا ثم سجل ستة أهداف في الموسم التالي.

وازدادت الغلة التهديفية بالتدريج ليسجل ثمانية أهداف ثم عشرة مع أودينيزي و11 هدفاً مع سامبدوريا.

وكانت انطلاقته بطيئة مع أتالانتا وفشل في هز الشباك في أول 10 مباريات وعجز غاسبريني عن تفسير الأمر لكن بمجرد وضع بصمته الأولى لم يتوقف عن التسجيل.

وأحرز زاباتا 15 هدفاً في الدوري بالتساوي مع رونالدو وبفارق هدف واحد خلف فابيو كوالياريلا.

وقال زاباتا: “مع غاسبريني غيرت طريقة لعبي ولم أعد أعطي ظهري للمدافعين بل استغل المساحات للانطلاق بسرعة على جانبي الملعب كما طلب مني تنويعات أخرى في التحركات، كان الأمر صعباً في البداية ثم تأقلمت مع الوضع”.

وتابع: “أشعر براحة أكبر كل أسبوع وهذا يبدو واضحاً الآن”.

وقال غاسبريني: “يقوم زاباتا بأشياء مذهلة وإذا استمر بهذه الطريقة حتى نهاية الموسم سيكون بالتأكيد ضمن مهاجمي الصفوة”.