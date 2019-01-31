ماذا قال مارسيال بعد تجديد عقده مع يونايتد؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، أن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال جدد عقده مع الفريق حتى 2024.
ويتضمن العقد إمكانية التجديد عاماً إضافياً حين تنتهي الخمس سنوات المتعاقد عليها.
وكان عقد مارسيال السابق مع اليونايتد سينتهي بنهاية هذا الموسم رغم أن “الشياطين الحمر” فعلوا مادة في نوفمبر (تشرين الثاني) ليتمكن من تجديد العقد بصورة تلقائية لموسم آخر.
وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات نشرها النادي: “أستمتع كثيراً بإقامتي هنا، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه شعرت بكوني جزءاً من عائلة اليونايتد وغمرني الحب الذي تلقيته من المشجعين”.
وأضاف مارسيال الذي ما زال فريقه ينافس في ثلاث بطولات: كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي ودوري الأبطال: “يركز النادي على الفوز بالبطولات وأنا متأكد أن البطولة القادمة ليست بعيدة جداً”.
وأضاف مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير أن مارسيال واحد من أولئك اللاعبين “الموهوبين بالفطرة” الذين “يتمناهم كل المدربين”.
وشارك مارسيال (23 عاماً) في 162 لقاء مع اليونايتد أحرز خلالها 46 هدفا منذ ظهوره الأول في سبتمبر (أيلول) عام 2015.
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