دخل مسئولو نادي سموحة السكندري صراع الحصول علي خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية
ويمتلك اللاعب أكثر من عرض وأبرزها الإنتاج والمصرى والاسماعيلي بجانب سموحة إلا أنه لم يحسم قراره حتي الان وسيتم حسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق باب القيد
واقترب محمد إبراهيم من الرحيل وخاصة أنه تم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلي كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في افتتاح مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يطلب التعاقد مع قائد نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.