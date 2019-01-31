سموحة يطلب التعاقد مع قائد نادي الزمالك

دخل مسئولو نادي سموحة السكندري صراع الحصول علي خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

ويمتلك اللاعب أكثر من عرض وأبرزها الإنتاج والمصرى والاسماعيلي بجانب سموحة إلا أنه لم يحسم قراره حتي الان وسيتم حسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق باب القيد

واقترب محمد إبراهيم من الرحيل وخاصة أنه تم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلي كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في افتتاح مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية