المريخ السوداني يتعادل مع مولودية الجزائر في ربع نهائي البطولة العربية

انتهي اللقاء الذي جمع بين فريقي مولودية الجزائر أمام نظيره المريخ السوداني بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ستاد الخامس من يوليو، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس زايدللأندية الأبطال.
شهد اللقاء سيطرة واضحة من جانب لاعبي مولودية الجزائر على معظم أوقات المباراة، وكاد الفريق الجزائري أن يتقدم بعدما سنحت أكثر من فرصة، لكن تماسك
الجدير بالذكر أن لقاء الإياب بين مولودية الجزائر والمريخ السوداني والذي سيقام في أم درمان على ستاد المريخ وذلك يوم 16 من فبراير المقبل.
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