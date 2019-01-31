لاعب ليفربول ينضم لصفوف كيلمارنوك الاسكتلندي

كتبت: سارة جاب الله

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أن اللاعب الكندي ليام ميلر وقع على عقد جديد طويل الأمد مع الفريق وانضم إلى كيلمارنوك الاسكتلندي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم في انتظار التصريح الدولي.

ويلعب ميلر بانتظام مع فريقي 23

و19 عام انتقل بشكل مؤقت إلى الفريق الإسكتلندي بعد أن مدد عقده مع ليفربول اليوم الخميس، اللاعب متعدد المهام الهجومية وكان هداف الأكاديمية بالموسم الماضي ويبلغ منالعمر 19 عام، لعب مباراته الأولى للمنتخب في مارس 2018 وله 4 مباريات دولية.

أنضم ميلر للريدز عام 2016 ويذهب الآن ليحصل على خبرة اللعب مع الفريق الأول حتى نهاية موسم 2018/2019، مع الذكر كيلمارنوك يقعون في المركز الثاني بالتساوي مع رينجرز خلف المتصدر سيلتك بـ6 نقاط.