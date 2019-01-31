لاعب ليفربول ينضم لصفوف كيلمارنوك الاسكتلندي

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أن اللاعب الكندي ليام ميلر وقع على عقد جديد طويل الأمد مع الفريق وانضم إلى كيلمارنوك الاسكتلندي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم في انتظار التصريح الدولي.
ويلعب ميلر بانتظام مع فريقي 23و19 عام انتقل بشكل مؤقت إلى الفريق الإسكتلندي بعد أن مدد عقده مع ليفربول اليوم الخميس، اللاعب متعدد المهام الهجومية وكان هداف الأكاديمية بالموسم الماضي ويبلغ من
أنضم ميلر للريدز عام 2016 ويذهب الآن ليحصل على خبرة اللعب مع الفريق الأول حتى نهاية موسم 2018/2019، مع الذكر كيلمارنوك يقعون في المركز الثاني بالتساوي مع رينجرز خلف المتصدر سيلتك بـ6 نقاط.
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