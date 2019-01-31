الإسماعيلي يفاوض الزمالك لضم محمد إبراهيم

محمد إبراهيم لاعب الزمالك

كتب - نورهان فضل:

اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ودخل نادي إنبي في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ولكن انسحب الفريق البترولى، بسبب اكتمال قائمة الفريق، حيث فضل

الجهاز الفنى لإنبى عدم خروج أى لاعب من قائمته لقيد محمد إبراهيم بعد دراسة الأمر بشكل كامل.

وكما استبعد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض، محمد إبراهيم من السفر إلى كينيا نظرا لرغبته

فى الرحيل للمشاركة بشكل أساسى مع فريق آخر.

وقدم مسئولي الدراويش عرض مالي قيمته مليون جنيه، بينما طلب الزمالك مبلغ مالي قدره ٧ مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك بصفة أساسية مع الزمالك في ظل اعتماد جروس علي يوسف أوبما بشكل أساسي في مركز صانع الألعاب ويشارك في أوقات قليلة حال غياب أوباما.