الإسماعيلي يفاوض الزمالك لضم محمد إبراهيم

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اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
ودخل نادي إنبي في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ولكن انسحب الفريق البترولى، بسبب اكتمال قائمة الفريق، حيث فضلالجهاز الفنى لإنبى عدم خروج أى لاعب من قائمته لقيد محمد إبراهيم بعد دراسة الأمر بشكل كامل.
وكما استبعد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض، محمد إبراهيم من السفر إلى كينيا نظرا لرغبته
وقدم مسئولي الدراويش عرض مالي قيمته مليون جنيه، بينما طلب الزمالك مبلغ مالي قدره ٧ مليون جنيه.
وجدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك بصفة أساسية مع الزمالك في ظل اعتماد جروس علي يوسف أوبما بشكل أساسي في مركز صانع الألعاب ويشارك في أوقات قليلة حال غياب أوباما.
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