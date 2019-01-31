راكيتيتش يحسم الجدل حول مستقبله مع برشلونة

كتبت: سارة جاب الله

حسم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله مع ناديه الكاتالوني، بعد شائعات رغبته في المغادرة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، إلى أنه لا يريد سوى البقاء مع نادي برشلونة الإسباني،

مؤكدًا على أنه أبلغ الرئيس برغبته في تجديد عقده.

وتحدث إيفان راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “منذ وصولي إلى برشلونة لا أعرف عدد المرات التي قلت فيها أنني أريد البقاء، وأقولها مرة أخرى”أريد البقاء”.

وأضاف: “أنا أكثر من سعيد هنا في برشلونة، وأعتزم أن أكون هنا لأطول فترة ممكنة، ولقد حاولت الإشارة بذلك إلى الرئيس، ورغبتي الأولى والأخيرة هي تمديد عقدي”.

وبشأن مباراة إشبيلية: “نريد أن نفعل شيء في بطولة كأس ملك إسبانيا، ولقد لعبنا مباراة رائعة للغاية واستمتعنا بها بشكل كبير، نحن على الطريق الصحيح، وبالتأكيد ما زال لدي كل الاحترام لفريقي السابق إشبيلية”.