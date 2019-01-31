شاهد.. صالح جمعة يعلق على قرار استبعاده من قائمة الأهلي الأفريقية

صالح جمعة لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال علق صالح جمعة لاعب النادي الأهلي على قرار استبعاده من قائمة المارد الأحمر الأفريقية بعدما أتم الجهاز الفني اليوم القائمة بضم الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد. ومحمود وحيد. وقال صالح جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ننافس فى أكثر من ٣ بطولات، الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة، كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الأفريقية، سنقاتل حتى نهاية الموسم". وتابع: "قرار لن يؤثر على مدى الجدية فى الالتزام ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله.

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