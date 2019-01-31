المقاصة يعلن تعاقده مع صانع ألعاب الإسماعيلي

فريق المقاصة يضم عمر طارق الوحش كتب - محمد اللاهوني أعلن نادي مصر المقاصة ، اليوم الخميس ، تعاقده مع عمر طارق الوحش صانع ألعاب فريق الإسماعيلي لنهاية الموسم الجاري ضمن خطة النادي الفيومي لدعم الفريق في الميركاتو الشتوي. الموسم الجاري ضمن خطة النادي الفيومي لدعم الفريق في الميركاتو الشتوي. وعقد الوحش جلسة مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي وبحضور أحمد يحيى مدير أعمال اللاعب والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات وقع خلالها عقود انتقاله رسمياً.

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