سولاري يعلن تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في نصف نهائي كأس إسبانيا

ريال مدريد وجيرونا كتب- أحمد البادي: أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة جيرونا، التي يتقام بعد قليل على ملعب الأخير في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمي: نافاس خط الدفاع : سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، مارسيلو خط الوسط: كروس، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، سيبايوس، لورينتي خط الهجوم: كريم بنزيمة. فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من، كورتوا، إيسكو، إساسينيو، كاسميرو، جاريث بيل، ناتشو ، ريجيليون.

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