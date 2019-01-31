بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا

القاهرة - بوابة الوفد

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على ملعب إستادي مونتيليفي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ستنقل مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث

مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب كما يمكنكم مشاهدتها بجودة عالية وبدون إعلانات من خلال الشاشة التالية:

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ..

يذكر أن نباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 4-2 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: نافاس

خط الدفاع : سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، مارسيلو

خط الوسط: كروس، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، ثيباليوس، لورينتي

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من، كورتوا، إيسكو، إساسينيو، كاسميرو، جاريث بيل، ناتشو.