برشلونة يضم نجم أتلتيكو مينيرو

إيمرسون لاعب أتلتيكو مينيرو

كتبت: سارة جاب الله

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً الاتفاق مع نادي اتلتيكو مينيرو البرازيلي على ضم اللاعب إيمرسون بداية من الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسميا أكد فيه التوصل إلى اتفاق مع النادي البرازيلي على ضم اللاعب صاحب العشرين عاماً في موسم الإنتقالات الصيفية 2019 وكلفت

الصفقة النادي 12 مليون يورو، وأشار برشلونة إلى أن اللاعب سيوقع عقدا مع النادي لمدة خمس سنوات مقبلة و حتى نهاية موسم 2023 – 2024.

ويتميز اللاعب بالقدرة على المشاركة في الدفاع و الهجوم بعمق وسرعة في نقل

الكرة و التحرك بها و بدونها و يستطيع ايمرسون خلق ترابط جيد بين زملائه في الميدان بالرغم من صغر سنه و يملك قدرة على التسديد بقوة من خارج الميدان.

وأكد النادي الكتلوني على أن ايمرسون الذي يلعب كظهير أيمن سوف يوقع على عقد مع النادي حتى 5 سنوات قادمة أي حتى موسم 2023/24, وأشار النادي على أن اللاعب مولود في ساو باولو.