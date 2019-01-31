برشلونة يضم نجم أتلتيكو مينيرو

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أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً الاتفاق مع نادي اتلتيكو مينيرو البرازيلي على ضم اللاعب إيمرسون بداية من الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.
وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسميا أكد فيه التوصل إلى اتفاق مع النادي البرازيلي على ضم اللاعب صاحب العشرين عاماً في موسم الإنتقالات الصيفية 2019 وكلفتالصفقة النادي 12 مليون يورو، وأشار برشلونة إلى أن اللاعب سيوقع عقدا مع النادي لمدة خمس سنوات مقبلة و حتى نهاية موسم 2023 – 2024.
ويتميز اللاعب بالقدرة على المشاركة في الدفاع و الهجوم بعمق وسرعة في نقل
وأكد النادي الكتلوني على أن ايمرسون الذي يلعب كظهير أيمن سوف يوقع على عقد مع النادي حتى 5 سنوات قادمة أي حتى موسم 2023/24, وأشار النادي على أن اللاعب مولود في ساو باولو.
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