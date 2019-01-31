32 دولة تشارك فى مونديال اليد بمصر 2021

كتب - عادل يوسف:

يعقد اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر اجتماعا ظهر اليوم السبت يناقش خلالة العديد من الموضوعات يأتى فى مقدمتها اعتماد خطة المنتخب الوطني لكرة اليد استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم مصر لمونديال العالم القادمة إضافة إلى مناقشة التقرير الفنى عن مونديال العالم بألمانيا والدنمارك والذى حقق خلالة المنتخب الوطني لكرة اليد انجازة بالحصول على المركز الثامن بجدارة واستحقاق إضافة إلى تحديد مصير ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأكد مؤمن صفا عضو مجلس الإدارة أن اتحاد كرة اليد يسعى

لمواصلة الانجازات من خلال التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والعمل الجيد خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على الميدالية الأولمبية وذلك بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه الفريق فى المونديال إضافة إلى الوصول إلى مركز متقدم في المونديال المقبل بمصر خاصة في ظل قرار الاتحاد الدولي الجديد بزيادة عدد الدول المشاركة ب32 بدلا من 24.

ومع ذلك ستكون المبارايات أقل عددا فى الدور التمهيدى الأول مؤكدا عودة نظام المجموعة الموحدة في دور الثمانية لبطولة.

وقال صفا أن هناك تنسيق كبير بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة برئاسة د.أشرف صبحي ورئاسة الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى الذى طالب بتجهيز اربع صالات وهم ستاد القاهرة والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة ستاد برج العرب بالاسكندرية وصالة 6 أكتوبر.

وفى سياق متصل أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد ان المجلس سيحدد مصير المدير الفني للمنتخب الوطني مشيرا إلى أن التقيم يأتى من خلال النتائج وأظن انة حقق المراد من وجهة نظري اننا تطورنا كثيرا معة ويكفي أنة ضم 11 وجها جديدا للمنتخب تالقوا جميعا وقال إننا نسير على قدم وساق للاستعداد للدورة الأولمبية القادمة فلابد من الاستقرار على الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق إجازات أكبر لمصر في المرحلة المقبلة