اونلاين | live الان بث مباشر مباراة ريال مدريد - جيرونا اليوم فى الدورى الاسبانى | كورة ستار Cup of Spain

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يواجه ريال مدريد جيرونا اليوم الخميس 31-1-2019 بدون تقطيع اونلاين بث مباشر ريال مدريدVs جيرونا فى إطار مباريات كأس ملك إسبانيا فى ربع نهائي

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر

11:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:30 مساءاً بتوقيت مصر .

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:30 مساءاً بتوقيت العراق .

10:30 مساءاً بتوقيت السودان .

11:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:30 مساءاً بتوقيت تونس .

9:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:30 مساءاً بتوقيت قطر.

8:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:30 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

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